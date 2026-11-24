Умерла фельдшер-ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Людмила Джулай На Украине умерла фельдшер-ликвидатор аварии на ЧАЭС Людмила Джулай

Москва24 ноя Вести.Фельдшер, которая оказывала медицинскую помощь людям после аварии на Чернобыльской АЭС, скончалась. Об этом сообщает украинский национальный музей "Чернобыль".

Узнали грустную новость.. Скончалась ... ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС - Людмила Васильевна Джулай следует из публикации музея в социальных сетях

По данным авторов сообщения, после катастрофы она ухаживала за шестью пациентами с чрезвычайно высокими дозами облучения.

Ранее стало известно, сколько получали медики, которые принимали участие в ликвидации аварии на атомной электростанции. По словам одной из медсестер, она заработала намного больше, чем во время работы в обычной больнице Винницкой области.