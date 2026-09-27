Жительница Белгородской области погибла при детонации взрывного устройства ВСУ Жительница белгородского села погибла при детонации взрывного устройства ВСУ

Москва27 сен Вести.Жительница села Березовка погибла при детонации украинского взрывного устройства на территории дома. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Женщина получила тяжелые ранения. В тяжелом состоянии она была доставлена в Борисовскую ЦРБ, где врачи боролись за нее до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Выражаем соболезнования родным и близким. Повреждены кровля и входная группа говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под удар также попали населенные пункты Белгород, Красная Яруга, Головчино, Грайворон, Смородино, Валуйки, Шебекино. Повреждены неэксплуатируемое административное здание, пять частных домов, объект инфраструктуры, два грузовика и две легковушки.