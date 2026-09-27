Москва27 сенВести.Жительница села Березовка погибла при детонации украинского взрывного устройства на территории дома. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Женщина получила тяжелые ранения. В тяжелом состоянии она была доставлена в Борисовскую ЦРБ, где врачи боролись за нее до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Выражаем соболезнования родным и близким. Повреждены кровля и входная группаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Под удар также попали населенные пункты Белгород, Красная Яруга, Головчино, Грайворон, Смородино, Валуйки, Шебекино. Повреждены неэксплуатируемое административное здание, пять частных домов, объект инфраструктуры, два грузовика и две легковушки.