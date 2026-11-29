Москва29 ноя Вести.Ботанический сад имени профессора Б. М. Козо-Полянского в Воронеже затопило потоками зловонной воды, которая прорвалась со стороны ЖК "Авангард". Об этом сообщается в группе ботсада в соцсети "ВКонтакте".

28 ноября на особо охраняемой территории регионального значения "Ботанический сад ВГУ" со стороны ЖК "Авангард" зафиксирован сброс темной воды с зловонным запахом через ливневку в лесную часть географического парка. Протяженность затопленного участка уже более 1 000 метров говорится в публикации

Отмечается, что вода скорее всего не дождевая: осадков уже несколько суток не было, температура воздуха в городе – минус 4 градуса, к тому же у появившихся в ботсаду луж наблюдается характерный запах хозяйственно-бытовых стоков. Тем не менее, чтобы определить природу локального наводнения более точно, требуется лабораторный анализ.

В ботсаду обеспокоены произошедшим, так как стоки идут в почву, где растут 250-летние дубы и другие растения, которые собирали десятилетиями.

На этой территории сейчас должны вестись работы по созданию экотропы — наш проект поддержан #ПрезидентскийФондПрироды . В следующем году мы должны водить сюда школьников и семьи, показывать им уникальную коренную дубраву, а не объяснять, почему тут всюду ручьи, которые пахнут фекалиями пишет пресс-служба

Помимо этого, размывание почв оголяет корни и может привести к гибели редких видов растений.