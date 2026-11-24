В Екатеринбурге из-за бобров остались без света десятки домов

Бобры оставили без электричества десятки домов в Екатеринбурге В Екатеринбурге из-за бобров остались без света десятки домов

Москва24 ноя Вести.В СНТ "Облсельхозуправления" в Чкаловском районе Екатеринбурга десятки домов остались без отопления и электричества. Коммунальная авария произошла из-за бобров и погодных условий. Об этом сообщили в E1.RU.

Температура в домах опустилась ниже 10 градусов.

Линию, питающую частный сектор, обслуживает завод керамических изделий. В пресс-службе предприятия E1.RU сообщили, что авария произошла из-за погодных условий и бобров. Линия электропередачи длиной более 4 км проложена по сложному рельефу: частично под землей и по дну реки Патрушихи отмечается в сообщении

Как сообщили на предприятии, дождливым летом бобры построили очень большую запруду и, вероятно, из-за насыщенности почвы водой произошло движение, вызвавшее повреждение.

В результате были обнаружены два повреждения. Одно из них сразу устранили, работы над вторым (кабелем, проходящем под дном реки) продолжаются.

Электричество обещают восстановить к вечеру следующего дня.