Жители пострадавших домов в Екатеринбурге могут согреться в школах

В Екатеринбурге жители домов, пострадавших от атак ВСУ, могут согреться в школах Жители пострадавших домов в Екатеринбурге могут согреться в школах

Москва31 авг Вести.В Екатеринбурге жители домов, поврежденных в результате атаки беспилотников, могут прийти погреться в школы №131 и №156. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в мессенджере MAX.

Жители пострадавших домов могут согреться в школах № 156 и 131 написал Алексей Орлов

Отмечается, что в ближайшее время в культурном центре "Елизаветинский" будет развернут пункт временного размещения.

Информация о пострадавших уточняется, жертв нет. На местах работают сотрудники оперативных служб.

Глава города призвал жителей ориентироваться только на официальные источники и не доверять непроверенным сведениям.

В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.