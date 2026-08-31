Москва31 авгВести.В Екатеринбурге жители домов, поврежденных в результате атаки беспилотников, могут прийти погреться в школы №131 и №156. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в мессенджере MAX.
Жители пострадавших домов могут согреться в школах № 156 и 131написал Алексей Орлов
Отмечается, что в ближайшее время в культурном центре "Елизаветинский" будет развернут пункт временного размещения.
Информация о пострадавших уточняется, жертв нет. На местах работают сотрудники оперативных служб.
Глава города призвал жителей ориентироваться только на официальные источники и не доверять непроверенным сведениям.
В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.