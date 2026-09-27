Жители ЖК в Екатеринбурге жалуются на отсутствие горячей воды около месяца Ural Mash: две тысячи екатеринбуржцев месяц сидят без горячей воды

Москва27 сен Вести.Жители ЖК "Южный сад" в Екатеринбурге жалуются, что в их домах нет горячей воды на протяжении месяца. По их словам, коммунальщики обещают решить проблему в ближайшее время, но сроки постоянно сдвигаются. Об этом сообщает Ural Mash.

Две тысячи екатеринбуржцев месяц сидят без горячей воды. Подачу в ЖК "Южный сад" постоянно переносят из-за ремонта теплосетей, жалуются жители. На третьей неделе ожидания в диспетчерской им сказали, что работы еще даже не начали. Люди написали жалобы в прокуратуру, губернатору и в комментариях под постами мэра — тогда вода из крана потекла. Но холодная, без нагрева говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Отмечается, что воду планировали дать 25 сентября, однако этого пока так и не произошло.