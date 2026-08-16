В ряде районов Екатеринбурга горячая вода появилась раньше обещанного срока В нескольких районах Екатеринбурга дали горячую воду раньше обещанного срока

Москва16 авг Вести.Горячая вода появилась в нескольких районах Екатеринбурга раньше обещанного местными властями срока, сообщает "Коммерсант - Урал".

Отмечается, что качество исходной воды для нагрева немного улучшилось, и "Водоканал" успевает ее очистить и подать на нагрев.

Подачу ГВС в Екатеринбурге приостановили 7 августа в связи с выходом из строя восьми из 20 фильтров на станции водоподготовки МУП "Водоканал". Первоначально местные власти обещали вернуть горячую воды в дома жителей ночью 11 августа, но затем перенесли сроки до 20 августа.