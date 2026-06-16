Управление транспортировкой багажа в Шереметьево переведено на отечественное ПО "Ведомости": Шереметьево перевел управление багажной системой на российское ПО

Москва16 июн Вести.Международный аэропорт Шереметьево перешел на российское программное обеспечение для управления транспортировкой трансферного багажа.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора "Рексофта" Александра Егорова и замгендиректора по IT АО "МАШ" (юрлицо аэропорта Шереметьево) Дмитрия Ильина.

В публикации отмечается, что управление перевозкой багажа между северной частью аэропорта (терминалы B и C) и южной (терминалы D, E и F) переведено на отечественное ПО компании "Рексофт".

По словам Егорова, новая система регулирует транспортировку багажа через подземный тоннель длиной более 2 км, который проходит под взлетно-посадочной полосой.

Импортозамещенная система способна перевозить свыше 20 000 единиц багажа в сутки, а среднее время доставки багажа по двухкилометровому тоннелю составляет 7 минут сказал гендиректора "Рексофта"

Ильин, в свою очередь, отметил, что совместная система с "Рексофтом" заменила пять разрозненных систем от трех иностранных производителей и сейчас управляет всей внутренней логистикой багажа в аэропорту, при этом интегрируя ее с внешними системами. Замгендиректор по IT АО "МАШ" добавил, что на новое ПО переведены уже три из пяти терминалов, и, как только завершится процесс перевода, вся инфраструктура будет управляться единой российской информационной системой.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево начали эксперимент по посадке пассажиров в самолеты по биометрии. Теперь пользователи могут регистрироваться и совершать посадку в самолеты без паспорта на рейсах "Аэрофлота" между Москвой в Санкт-Петербургом. Уточняется, что нововведение будет действовать в Шереметьево до 1 апреля 2027 года.