Тележурналист Елена Щедрина скончалась в Приморье на 79 году жизни

Ушла из жизни известный тележурналист Приморья Елена Щедрина Тележурналист Елена Щедрина скончалась в Приморье на 79 году жизни

Москва14 сен Вести.В возрасте 78 лет ушла из жизни журналист Елена Щедрина, которая 45 лет посвятила краевому телевидению, сообщает ГТРК "Приморье".

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат и дипломант многих всероссийских и международных кино- и телеконкурсов, она была одним из создателей пресс-клуба экологической журналистики "Последняя среда" и многолетним членом жюри конкурса "Живая тайга".

Долгие годы Елена Николаевна была единственной женщиной дайвером, профессионально занимающейся съемками подводного кино говорится в сообщении

Она вела такие популярные у зрителей авторские проекты, как "Вечер на рейде", "Русское зарубежье", "Ретро-стиль" и "Жемчужина побережья". В этой еженедельной программе в течение 15 лет Елена Щедрина раскрывала тайны глубин всех океанов и морей планеты.

В последние годы Елена Николаевна тяжело болела. 21 октября ей исполнилось бы 79 лет.