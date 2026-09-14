Москва14 сенВести.В возрасте 78 лет ушла из жизни журналист Елена Щедрина, которая 45 лет посвятила краевому телевидению, сообщает ГТРК "Приморье".
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат и дипломант многих всероссийских и международных кино- и телеконкурсов, она была одним из создателей пресс-клуба экологической журналистики "Последняя среда" и многолетним членом жюри конкурса "Живая тайга".
Долгие годы Елена Николаевна была единственной женщиной дайвером, профессионально занимающейся съемками подводного киноговорится в сообщении
Она вела такие популярные у зрителей авторские проекты, как "Вечер на рейде", "Русское зарубежье", "Ретро-стиль" и "Жемчужина побережья". В этой еженедельной программе в течение 15 лет Елена Щедрина раскрывала тайны глубин всех океанов и морей планеты.
В последние годы Елена Николаевна тяжело болела. 21 октября ей исполнилось бы 79 лет.