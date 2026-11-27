Москва27 ноя Вести.Когда на одной сцене выступает множество артистов люди с сильными голосами, непросто решить, кто из них лучше. Певица Любовь Успенская рассказала ИС "Вести" как она оценивает участников музыкального шоу "Ну-ка все вместе!"

Это должно быть так круто, чтобы мурашки были. Вот когда мурашки появляются, я понимаю, что этот человек, этот исполнитель меня вдохновил и задел. И мне бы очень хотелось, чтобы сегодня я открыла какую-то "звезду" поделилась Успенская

Певец Алексей Чумаков ранее рассказал о своем критерии оценки конкурсантов шоу "Ну-ка все вместе!" По его словам, все зависит от того, получает ли он лично удовольствие от вокала выступающего или нет.