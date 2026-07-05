В МВД заявили о невозможности установки мошеннического оборудования на банкоматы

Установка скиммеров на банкоматы в России стала технически невозможна В МВД заявили о невозможности установки мошеннического оборудования на банкоматы

Москва5 июл Вести.В России стала технически невозможна установка на банкоматы скиммеров — шпионских считывающих модулей, которые крепят к уйстройствам злоумышленники, чтобы незаконно получить данные банковских карт. Об этом заявили в пресс-центре МВД России.

Кроме того, у некоторых современных банкоматов вообще нет физического картоприемника, поэтому в мошеннических накладках, которые внешне полностью копируют считыватель банковских карт, теперь нет смысла, ответили в ведомстве на запрос ТАСС.

На данный момент после перехода на банковские карты со встроенным чипом скимминг и шимминг уже не представляют угрозы, а появление бесконтактных банкоматов без физического картоприемника сделало установку считывающих устройств (накладок, мини-камер, фальшивых клавиатур) технически невозможной рассказали в пресс-центре МВД

Ранее эксперты перечислили причины, по которым банкомат может отказать в выдаче купюр.