Устроивший пожар в нижегородском ТЦ ребенок сделал это из любопытства Ребенок устроил пожар в ТЦ Нижнего Новгорода ради любопытства

Москва15 ноя Вести.Юный нижегородец устроил пожар в одном из торговых центров ради любопытства, сообщает областное ГУ МВД в MAX.

Сообщение о возгорании в детском развлекательном центре Канавинского района Нижнего Новгорода поступило в полицию накануне, 14 ноября. Его работники смогли самостоятельно потушить огонь.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что поджог совершил 10-летний мальчик, который пришел с бабушкой в игровую комнату.

Увидев огонь, ребенок сначала попытался потушить его своими силами, но потом испугался и убежал к бабушке. О случившемся он ей не сообщил. Когда окружающие заметили возгорание, бабушка с внуком уже покинули игровую зону.

Ребенок рассказал, что в ходе игры нашел зажигалку и ему стало интересно, загорится ли спортивный мат, который находился в куполе лабиринта говорится в публикации

Полицейские по данному факту проводят проверку.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, с мальчиком провели профилактическую беседу.