На Кубани введен режим беспилотной опасности в 25 муниципалитетах

В 25 муниципалитетах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность На Кубани введен режим беспилотной опасности в 25 муниципалитетах

Москва3 сен Вести.В Краснодарском крае объявлен режим беспилотной опасности на территории 25 муниципальных образований. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский муниципальный округ, Брюховецкий, Ейский, Щербиновский, Белоглинский, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский, Каневской, Крыловский, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Староминский, Тбилисский, Тихорецкий, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тимашевский районы. 03.09.2026 говорится в публикации

Жителей призывают быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.