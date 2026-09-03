Москва3 сенВести.В Краснодарском крае объявлен режим беспилотной опасности на территории 25 муниципальных образований. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский муниципальный округ, Брюховецкий, Ейский, Щербиновский, Белоглинский, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский, Каневской, Крыловский, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Староминский, Тбилисский, Тихорецкий, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тимашевский районы. 03.09.2026

говорится в публикации

Жителей призывают быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.