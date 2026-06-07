В Абхазии участились случаи нарушения дронами воздушного пространства В Абхазии усилили меры безопасности из-за нарушения БПЛА воздушного пространства

Москва7 июн Вести.В Абхазии усилили меры безопасности из-за нарушения беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства республики. Об этом говорится в заявлении абхазского министерства обороны.

По данным ведомства, в Абхазии участились случаи нарушения дронами воздушного пространства.

Профильными подразделениями министерства обороны приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности. Дежурные средства противовоздушной обороны ведут непрерывный мониторинг неба для своевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей говорится в сообщении

Отмечается, что все силы и средства Минобороны республики к настоящему моменту приведены в режим повышенной готовности.

Ведомство также призвало граждан и гостей Абхазии сохранять спокойствие и строго соблюдать правила безопасности в случае обнаружения фрагментов сбитых беспилотников.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО в ночь на 6 июня уничтожили 376 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ и Абхазией.