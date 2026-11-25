Москва25 нояВести.В условиях снегопада в столичном регионе поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса" курсируют в аэропорты Домодедово и Шереметьево в штатном режиме, передает ТАСС.
Как рассказали агентству в компании, непогода не повлияла на график движения поездов и экспресс-автобусов "Аэроэкспресса".
Там сообщили, что ведется расчистка пассажирских платформ и автобусных остановок, обработка их противоскользящими материалами, а также продув стрелок и освобождение путей от снега.
Снегопад в московском регионе не повлиял на график движения поездов и экспресс-автобусов "Аэроэкспресса"говорится в заявлении
Кроме того, токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой.
График движения транспорта и очистку инфраструктуры в круглосуточном режиме контролирует оперативный штаб, проинформировали в компании.