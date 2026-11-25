Поезда "Аэроэкспресса" курсируют по графику, невзирая на снегопад

В "Аэроэкспрессе" рассказали о ситуации с поездами в условиях снегопада Поезда "Аэроэкспресса" курсируют по графику, невзирая на снегопад

Москва25 ноя Вести.В условиях снегопада в столичном регионе поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса" курсируют в аэропорты Домодедово и Шереметьево в штатном режиме, передает ТАСС.

Как рассказали агентству в компании, непогода не повлияла на график движения поездов и экспресс-автобусов "Аэроэкспресса".

Там сообщили, что ведется расчистка пассажирских платформ и автобусных остановок, обработка их противоскользящими материалами, а также продув стрелок и освобождение путей от снега.

Снегопад в московском регионе не повлиял на график движения поездов и экспресс-автобусов "Аэроэкспресса" говорится в заявлении

Кроме того, токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой.

График движения транспорта и очистку инфраструктуры в круглосуточном режиме контролирует оперативный штаб, проинформировали в компании.