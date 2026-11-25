Снегопады в Москве и Подмосковье продолжатся сегодня и завтра

Метеоролог предупредила москвичей о снегопадах и скользких дорогах Снегопады в Москве и Подмосковье продолжатся сегодня и завтра

Москва25 ноя Вести.Снегопады в Москве и Московской области продолжатся сегодня и завтра, однако их сила пойдет на спад. Порывистый ветер станет провоцировать снежные заносы на дорогах, рассказала для ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова.

Столичный регион снегопады не отпустят еще сегодня и завтра, но, конечно, они не будут уже такими интенсивными отметила Екатерина Рязанова

Атмосферное давление начнет расти только в пятницу, 27 ноября. При облачной погоде с прояснениями снег станет ослабевать, а температура понизится от минус 1 градуса сегодня, 25 ноября, до минус 3 градусов - в конце рабочей недели. Морозцы окрепнут и в ночные часы.

Основная опасность грядущих дней - скользкие дороги, предупредила метеоролог.