Москва6 ноя Вести.Подготовке пилотов "Аэрофлота" уделяется большое внимание, учитывается не только прохождение тренажерной сессии, но и восемь компетенций. Об этом ИС "Вести" рассказал летный директор, заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" Эдуард Советкин.

Он добавил, что тренировка пилота выстраивается таким образом, чтобы подтянуть его слабые стороны.

Прежде всего, это тренажерная подготовка наших пилотов. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы поддерживать уровень безопасности на высоком уровне. Несколько лет назад мы ввели компетентный подход в оценку наших пилотов. Что это значит? Мы пилота оцениваем не только по тому, прошел он тренажерную сессию или нет, мы еще оцениваем восемь компетенций. Смотрим, где есть зоны роста, и в дальнейшем работаем над этими зонами роста. То есть выстраиваем сценарий тренировки таким образом, чтобы те стороны или те компетенции, которые нужно подтянуть, мы смогли оттренировать во время тренировки, и пилот себя чувствовал комфортно и безопасно при выполнении рейса сказал Советкин

Ранее директор департамента управления безопасностью полетов "Аэрофлота" Ильдар Абаков рассказал о системе COAVK. Он объяснил, как она помогает сделать полеты авиакомпании более безопасными.