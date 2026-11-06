В "Аэрофлоте" рассказали, как программа CAVOK помогает сделать полеты безопаснее "Аэрофлот": программа CAVOK помогает минимизировать риски до выполнения полетов

Москва6 ноя Вести.Разработанный "Аэрофлотом" программный продукт CAVOK помогает летному составу определять риски перед полетом. Об этом ИС "Вести" рассказал директор департамента управления безопасностью полетов ПАО "Аэрофлот" Ильдар Абаков.

Новая система, по его словам, будет определять риски от несоответствия погоды до закрытия воздушного пространства и введенных в аэропортах ограничений.

Одна из интересных разработок - модель под названием CAVOK. Это программный продукт, который помогает нашему летному составу безопасно выполнять рейс. Данный программный продукт подсвечивает риски перед выполнением полетов. В частности, метеообеспечение при несоответствии погоды. Программный продукт всегда покажет и укажет летному составу на возможность выполнения рейсов. Также в плане - получение сборников NOTAM, любые закрытия воздушного пространства, любые введенные ограничения в аэропорту, в радиосредствах - все это подсветится летному составу перед принятием решения. Летный состав при выполнении рейса сталкивается с огромным количеством рисков. Вся эта программа автоматизирована и помогает минимизировать вероятные ошибки у летного состава отметил Абаков

Он также указал на высокий показатель безопасности полетов в "Аэрофлоте", который составляет 99,985%.

Показатель уровня безопасности полетов в ПАО "Аэрофлот" - один из самых высоких. На сегодняшний день показатель составляет 99,985%. Это наивысочайший уровень безопасности полетов. Именно цифровые продукты позволяют нам не только удерживать данный показатель, но и развивать его сказал Абаков

Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский отметил, что пассажиры авиакомпании первыми оценят качество самолета МС-21. Он напомнил, что на протяжении истории компания первой осваивала отечественные лайнеры.