В аэропорту Хитроу отменено около 200 рейсов В лондонском аэропорту Хитров из-за неисправности отменено 200 рейсов

Москва9 сен Вести.Из-за технического сбоя в лондонском аэропорту Хитроу отменено почти 200 рейсов. Это следует из данных авиатрекера FlightRadar24, которые подсчитало агентство РИА Новости.

По состоянию на 12.00 мск 9 сентября в Хитроу отменено 172 рейса, и отмены продолжаются.

Британская Национальная служба воздушного движения (NATS) сообщила о технической проблеме, которая привела к задержкам и отменам авиарейсов​​​. Около 10 крупнейших аэропортов Великобритании отменили вылеты. Так, десятки рейсов отменены во втором по значимости британском аэропорте Гатвик.

Накануне 8 сентября в Британии было отменено около 1 200 рейсов. Глава NATS Мартин Рольф исключил, что сбой произошел из-за кибератаки.