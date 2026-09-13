Два случая возгорания сельхозтехники произошли в Алтайском крае

В Алтайском крае произошло два случая возгорания комбайнов Два случая возгорания сельхозтехники произошли в Алтайском крае

Москва13 сен Вести.В минувшие сутки в Алтайском крае во время уборочной кампании произошли возгорания двух комбайнов. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Одно из ЧП произошло недалеко от села Зятькова Речка Хабарского района.

Благодаря своевременному сообщению и оперативным действиям огнеборцев возгорание удалось ликвидировать на площади 2 квадратных метра. Огнем поврежден моторный отсек комбайна говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Еще один случай возгорания комбайна произошел в селе Макарьевка Алтайского района.

Площадь горения составила 3 квадратных метра, повреждены ротор и бункер комбайна уточняется в сообщении

По оценке специалистов, возможной причиной обоих пожаров стала неисправность систем, механизмов и узлов сельхозтехники.