В Альянсе туристических агентств рассказали, куда уехать на новогодние праздники В Альянсе туристических агентств рассказали о небанальных направлениях отдыха

Москва29 ноя Вести.Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в интервью ИС "Вести" назвал небанальные направления отдыха, куда можно поехать на новогодние праздники.

По его словам, чтобы найти "неизбитый" маршрут, необязательно далеко ехать.

Зачем, например, ехать в Улан-Батор? Намного ближе, от Москвы всего 2,5 часа лететь, и вы получаете Монголию в миниатюре, где есть все: и самая высокая статуя Будды в Европе, и гастрономия потрясающая. Калмыкия - это европейская часть России. Абсолютно не избитый маршрут, я вам гарантирую. Есть хорошие отели отметил вице-президент Альянса туристических агентств

Еще одним хорошим вариантом для отдыха Мкртчян назвал Белоруссию, в западной части которой расположено большое количество замков, а также есть потрясающая кухня.

Также для новогоднего путешествия можно выбрать Южную Осетию. Туда не нужна виза, а природа страны поражает, отметил эксперт.

Сербия - последняя, по сути, европейская страна, которая принимает россиян без визы. Белград - очень красивый город, прямые рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга. Город очень интересный. Понятно, что выехать можно из города там и Нови-Сад рядом, интересное место рассказал Мкртчян

Ранее сообщалось, что россияне считают самыми привлекательными направлениями зимнего отдыха Байкал, Сочи, Алтай и Карелию.