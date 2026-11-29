Россияне зимой предпочитают отдыхать на Байкале и в Сочи

Названы самые популярные места зимнего отдыха россиян Россияне зимой предпочитают отдыхать на Байкале и в Сочи

Москва29 ноя Вести.Россияне считают самыми привлекательными направлениями зимнего отдыха Байкал, Сочи, Алтай и Карелию, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование "Авито Работа" и "Авито Путешествия".

Исследование основано на опросе более 7 тысяч работающих россиян​​​.

Самым привлекательным направлением для зимнего отдыха участники опроса назвали Байкал (23%) говорится в сообщении

Отмечается, что вторым по популярности местом стали Сочи и Красная Поляна, их назвали самым привлекательным направлением 20% участников опроса. Третье место разделили Карелия и Алтай – их выбрали по 15% участников опроса.

Петербург и Ленинградскую область выбрали 13% опрошенных, а Москву и Подмосковье – 11%.

Также среди россиян зимой популярны Великий Устюг, Минеральные Воды (по 10% респондентов, а также Камчатка (8% опрошенных).

Самая популярная у россиян продолжительность отдыха – семь дней. Порядка трети из них едут отдыхать с супругой или партнером (34%), 23% отдыхают с семьей или родственниками, 15% - с детьми, порядка 10% предпочитают отдыхать в одиночку.

Ранее эксперт Роман Гареев называл самые выгодные направления для осеннего отдыха.