Москва29 нояВести.Россияне считают самыми привлекательными направлениями зимнего отдыха Байкал, Сочи, Алтай и Карелию, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование "Авито Работа" и "Авито Путешествия".
Исследование основано на опросе более 7 тысяч работающих россиян.
Самым привлекательным направлением для зимнего отдыха участники опроса назвали Байкал (23%)говорится в сообщении
Отмечается, что вторым по популярности местом стали Сочи и Красная Поляна, их назвали самым привлекательным направлением 20% участников опроса. Третье место разделили Карелия и Алтай – их выбрали по 15% участников опроса.
Петербург и Ленинградскую область выбрали 13% опрошенных, а Москву и Подмосковье – 11%.
Также среди россиян зимой популярны Великий Устюг, Минеральные Воды (по 10% респондентов, а также Камчатка (8% опрошенных).
Самая популярная у россиян продолжительность отдыха – семь дней. Порядка трети из них едут отдыхать с супругой или партнером (34%), 23% отдыхают с семьей или родственниками, 15% - с детьми, порядка 10% предпочитают отдыхать в одиночку.
Ранее эксперт Роман Гареев называл самые выгодные направления для осеннего отдыха.