На Чукотке на судно к моряку с инсультом оперативно прибыли врачи

В Анадырском проливе экстренно эвакуировали моряка с инсультом На Чукотке на судно к моряку с инсультом оперативно прибыли врачи

Москва4 июн Вести.В Анадырском проливе Национальная служба санитарной авиации Ростеха (НССА) провела экстренную эвакуацию с рыболовецкого траулера "Остров Итуруп" моряка, у которого диагностировали острый инсульт. Об этом сообщили в Ростехе.

На вызов вылетел специализированный Ми-8 НССА с врачами Чукотской окружной больницы и спасателями Анадырской региональной поисково-спасательной базы.

Пилоты зафиксировали вертолет над носом траулера, методом беспарашютного десантирования спустили на палубу спасателя с носилками и подняли пациента на борт с помощью лебедки. Вся операция заняла не более 15 минут говорится в сообщении

Бригада врачей оказала пострадавшему специализированную помощь уже в полете. Затем пациента доставили в районную больницу, где продолжили диагностику и лечение.