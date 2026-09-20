Москва20 сенВести.Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговых павильонах Анапы, сообщает спасательное ведомство Краснодарского края в MAX.
Там уточнили, что в результате ДТП в селе Витязево произошло повреждение газовой трубы с последующим возгоранием.
По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит пожар в торговых павильонах и 2-этажном здании на общей площади 1500 м2говорится в публикации краевого ГУ МЧС
К тушению привлечены 60 специалистов и больше 20 единиц техники.