В Анапе горят торговые павильоны Пожарные тушат торговые павильоны в Анапе, огонь охватил 1500 "квадратов"

Москва20 сен Вести.Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговых павильонах Анапы, сообщает спасательное ведомство Краснодарского края в MAX.

Там уточнили, что в результате ДТП в селе Витязево произошло повреждение газовой трубы с последующим возгоранием.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит пожар в торговых павильонах и 2-этажном здании на общей площади 1500 м2 говорится в публикации краевого ГУ МЧС

К тушению привлечены 60 специалистов и больше 20 единиц техники.