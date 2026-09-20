В Анапе после ДТП сгорел жилой дом

Жилой дом сгорел в Витязево после ДТП В Анапе после ДТП сгорел жилой дом

Москва20 сен Вести.В анапском поселке Витязево произошло ДТП, повлекшее возгорание жилого строения и торговых павильонов, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю в MAX.

По предварительным данным, сегодня утром на улице Верхняя дорога 27-летний водитель Ford Focus не выбрал безопасную скорость движения. Автомобиль на повороте съехал с дороги и врезался в постройки.

Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП говорится в публикации

После столкновения произошло возгорание. Двое жильцов дома были доставлены в медицинское учреждение.

На место ЧП незамедлительно прибыли экстренные службы.

Водителя задержали, обстоятельства происшествия устанавливаются. Полицейские контролируют движение в зоне пожара.

Ранее в краевом главке МЧС сообщили, что огнеборцы тушат в Анапе пожар в торговых павильонах и 2-этажном здании на площади 1,5 тысячи "квадратов".

По данным спасательного ведомства, в результате ДТП в Витязево произошло повреждение газовой трубы с последующим возгоранием.