Москва5 окт Вести.Новым гендиректором авиакомпании Red Wings стал Игорь Ивлиев, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Уточняется, что ранее Ивлиев занимал должность коммерческого директора авиакомпании и возглавлял аэропорт Красноярска.

В новой должности он продолжит развитие авиакомпании, а также работу по подготовке к получению и вводу в эксплуатацию российских самолетов нового типа, поставки которых ожидаются уже в следующем году