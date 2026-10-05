Москва5 октВести.Новым гендиректором авиакомпании Red Wings стал Игорь Ивлиев, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Уточняется, что ранее Ивлиев занимал должность коммерческого директора авиакомпании и возглавлял аэропорт Красноярска.
В новой должности он продолжит развитие авиакомпании, а также работу по подготовке к получению и вводу в эксплуатацию российских самолетов нового типа, поставки которых ожидаются уже в следующем годуговорится в сообщении Red Wings
В публикации говорится, что на должности гендира Ивлиев сменил Александра Лебедева, возглавлявшего компанию с июня прошлого года.