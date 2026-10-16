Москва16 окт Вести.Гендиректор ГК "Самолет" Анна Акиньшина приняла решение покинуть компанию по личным причинам. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Все требующиеся в соответствии с применимым законодательством мероприятия и корпоративные процедуры будут проведены в установленные сроки говорится в заявлении

На ее место совету директоров застройщика предложат Ивана Иванова, который сейчас занимает пост управляющего директора премиального бизнес-направления компании Samolet Select.

В конце сентября "Самолет" столкнулся с техническим дефолтом при погашении облигаций на 2,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что компания в связи с тяжелым финансовым положением может перейти под управление Сбера, своего крупнейшего кредитора.