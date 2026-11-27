"Самолет" установил цену выкупа акций у несогласных с реструктуризацией

"Самолет" указал цену выкупа акций у несогласных с реструктуризацией акционеров "Самолет" установил цену выкупа акций у несогласных с реструктуризацией

Москва27 ноя Вести.Девелоперская группа "Самолет" утвердила стоимость выкупа бумаг у акционеров, выразивших несогласие с реструктуризацией задолженности компании. Об этом говорится в официальном сообщении застройщика.

Цена выкупа зафиксирована на уровне 326,92 рубля за одну акцию. Указанный показатель предполагает премию порядка 16% к цене закрытия торгов на Московской бирже по состоянию на 26 ноября, когда котировки составляли 282,8 рубля.

В сообщении компании также уточняется, что совокупный объем денежных средств, направляемый девелопером на выкуп ценных бумаг, ограничен законодательными нормами и не может превышать 10% от общей стоимости его чистых активов.

Ранее сообщалось, что акции "Самолета" взлетели на 7 процентов.