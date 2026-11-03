Москва3 ноя Вести.Росимущество объявило отбор для организации, которая займется продажей от имени государства пакета акций "Совкомфлота". Речь идет о 7,8% минус одна акция компании, говорится в сообщении ведомства.

Прием заявок продлится с 3 по 17 ноября 2026 года.

Росимущество информирует о начале проведения отбора юридического лица для организации от имени Российской Федерации продажи 7,8 % минус одна акция ПАО "Совкомфлот" из числа юридических лиц сказано в заявлении

К участию в отборе допускаются организации, включенные в специальный перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ. Они должны иметь опыт размещения акций на фондовом рынке.