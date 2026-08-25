Москва25 авгВести.Процедура выкупа Росатомом 51% доли основателя и председателя совета директоров ГК "Дело" Сергея Шишкарева завершится 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Сделка проводится в рамках корпоративного соглашения участников группы. Подготовленные документы переданы нотариусу, после чего изменения в сведения Единого государственного реестра юридических лиц будут внесены в установленном порядке.
В эту пятницу 28 августа юридически завершается предусмотренная корпоративным соглашением участников ГК "Дела" процедура выкупа принадлежащей Сергею Шишкареву 51% доли в пользу госкорпорации "Росатом"говорится в сообщении
В Росатоме уточнили, что стороны сделки уведомлены о ее дате, времени и месте проведения. Денежные средства, размер которых определен на основании соглашения и справедливой рыночной оценки, будут доступны Шишкареву 28 августа.
Росатом, владеющий 49% ГК "Дело", сообщил о решении выкупить долю Шишкарева в группе в начале июля.