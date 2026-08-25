Росатом завершает выкуп доли Шишкарева в группе "Дело" Росатом завершит выкуп 51% доли Шишкарева в ГК "Дело" 28 августа

Москва25 авг Вести.Процедура выкупа Росатомом 51% доли основателя и председателя совета директоров ГК "Дело" Сергея Шишкарева завершится 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Сделка проводится в рамках корпоративного соглашения участников группы. Подготовленные документы переданы нотариусу, после чего изменения в сведения Единого государственного реестра юридических лиц будут внесены в установленном порядке.

В эту пятницу 28 августа юридически завершается предусмотренная корпоративным соглашением участников ГК "Дела" процедура выкупа принадлежащей Сергею Шишкареву 51% доли в пользу госкорпорации "Росатом" говорится в сообщении

В Росатоме уточнили, что стороны сделки уведомлены о ее дате, времени и месте проведения. Денежные средства, размер которых определен на основании соглашения и справедливой рыночной оценки, будут доступны Шишкареву 28 августа.

Росатом, владеющий 49% ГК "Дело", сообщил о решении выкупить долю Шишкарева в группе в начале июля.