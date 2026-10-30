В ВТБ рассказали о планах по санации "Самолета" В ВТБ допустили применение нового механизма санации к "Самолету"

Москва30 окт Вести.Способ финансового оздоровления "Самолета" будет заключаться в нахождении сроков реструктуризации существующего долга, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, конвертация долга в акции маловероятна.

Пьянов объяснил малую вероятность конвертации долга в акции тем, что "с 1 апреля 2027 года вступает новое регулирование, "штрафующее" банки за подобные вложения".

Конвертация долга в акции – маловероятное событие... По сути, способ финансового оздоровления этой организации будет заключаться в нахождении комфортных сроков и периодов реструктуризации существующего долга, нежели конвертации в акции сказал Пьянов, его слова привел ТАСС

ВТБ, как пояснил Пьянов, является вторым по величине кредитором этой группы компаний. По его словам, в действиях с этим застройщиком ВТБ будет ориентироваться на позицию главного кредитора.

Считаем, что "кейс" "Самолета" будет первым крупным – возможно, вообще первым... в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве сказал Пьянов

В ВТБ, как подчеркнул Пьянов, создано достаточно резервов, а также есть счета эскроу, которые тоже уменьшают кредитный риск на "Самолет".