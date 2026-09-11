Москва11 сен Вести.Группа ВТБ рассчитывает в течение 1-2 месяцев определить новые сроки возможной продажи страховой компании "Росгосстрах". Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, возможная сделка не окажет серьезного влияния на прибыль группы ВТБ по итогам года.

Новые сроки возможной сделки будут определены в течение одного-двух месяцев. Страховой актив продавать легко сказал Пьянов

По его словам, пока продолжается период сравнительно высокой ключевой ставки, страховой бизнес остается выгодным.

Пьянов также уточнил, что "Росгосстрах-жизнь" в периметр соглашения не входит.