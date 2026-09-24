Москва24 сен Вести.Во взаимодействии ВТБ и Wildberries стратегически ничего не изменилось, в ближайшее время стороны подведут итоги всех договоренностей и тесное взаимодействие продолжится. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе ХХІІI Международного банковского форума.

У нас с точки зрения наших стратегических планов по взаимодействию с Wildberries ничего не поменялось. У нас, единственное, немножко сдвинулись сроки, это связано с тем, что топ-менеджмент Wildberries несколько месяцев был занят такими "пожарными" действиями отметил Костин

По его словам, в настоящее время взаимодействие вернулось в нормальный режим и в ближайший месяц будут завершены все договоренности.

Ранее глава ВТБ заявил, что внешние удары по российской инфраструктуре и вопросы с правом собственности являются факторами ухудшения инвестиционного климата.