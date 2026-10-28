Москва28 окт Вести.На Московской бирже растут акции российских застройщиков, в лидерах котировки группы ЛСР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торгов.

В примерно 11.40 по московскому времени началась общая тенденция на рост среди акций девелоперов.

Через 14 минут наблюдался рост акций "Самолета" на 7,08% и торг на уровне 257 рублей за бумагу. Акции "Эталона" росли на 12,02%, до 24,42 рубля за бумагу, ЛСР - на 32,86%, до 879,8 рубля за бумагу.

К 12.34 ситуация изменилась.

Акции "Самолета" ускорили рост и находились на отметке 258 рублей за бумагу (+7,5%), котировки "Эталона" составляли 23,44 рубля за бумагу (+7,52%). Акции ЛСР замедлили рост после проведения дискретного аукциона до 828,2 рубля за бумагу (+25,07%) отмечается в сообщении

В это же время индекс Мосбиржи поднимался на 1%, до 2 535,49 пункта. Индекс РТС также демонстрировал рост на 1% и составлял 991,84 пункта.