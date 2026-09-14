После слов Трампа о договоренностях с Украиной рынок акций РФ ускорил свой рост

Рынок акций РФ ускорил рост после слова Трампа о договоренностях с Украиной После слов Трампа о договоренностях с Украиной рынок акций РФ ускорил свой рост

Москва14 сен Вести.Российский рынок акций ускорил свой рост во время основной торговой сессии на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что Украина согласилась не наносить удары по энергообъектам РФ. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18.05 по московскому времени, индекс Мосбиржи увеличивался на 1,9%, до 2 324,31 пункта. Через 15 минут индекс ускорил рост до 2 363,41 пункта (+3,61%).

Ранее американский лидер заявил, что Россия и Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики друг друга. Рост мировых цен на топливо, по словам главы Белого дома, вызван, в основном, украинским конфликтом, а не ситуацией с Ираном.