Совет директоров ПИК принял решение о снятии акций с торгов на бирже Совет директоров ПИК утвердил делистинг акций с биржи

Москва7 сен Вести.Совет директоров ПАО "ПИК-специализированный застройщик" единогласно одобрил решение о делистинге акций с биржи. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

Также совет директоров рекомендовал установить цену выкупа акций у несогласных с решением. Она составила 537,9 рубля за одну обыкновенную акцию.

Внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров компании состоится 13 октября.

По состоянию на 19.05 мск, акции ПИК на Московской бирже снизились до 530 рублей (-4,02%), а спустя четыре минуты снижение замедлилось до 536,3 рубля (-2,88%).

Накануне сообщалось о падении стоимости акций ПАО "ПИК СЗ" после новости о планируемом делистинге.