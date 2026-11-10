Москва10 ноя Вести.Альберт Лихолет досрочно сложил полномочия генерального директора управляющей компании "Глобал Портс". Об этом РБК сообщили два источника, близкие к госкорпорации "Росатом".

По информации собеседников издания, 10 ноября топ-менеджер направил сотрудникам стивидорного холдинга прощальное обращение по корпоративной электронной почте.

Источники связывают уход Лихолета с продолжением кадровых изменений в группе компаний "Дело" после сделки, в ходе которой Росатом приобрел 51% акций у основателя группы Сергея Шишкарева.

Лихолет возглавлял активы компании с 2018 года, а ранее руководил терминалом "Новорослесэкспорт". В структуру "Глобал Портс" входят крупнейшие контейнерные терминалы на Северо-Западе и Дальнем Востоке России, включая "Первый контейнерный терминал", "Петролеспорт", терминал в Усть-Луге и площадку в порту Восточный.