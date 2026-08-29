Москва29 авгВести.Основатель группы компаний (ГК) "Дело" Сергей Шишкарев и его представители не явились на запланированное завершение сделки по продаже Росатому принадлежащей Шишкареву доли в размере 51% в ГК "Дело", сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росатома.
Подписание и нотариальное удостоверение документов были назначены на 28 августа.
Шишкарев заявил ранее, что не готов закрыть сделку в этот день из-за несоблюдения необходимых юридических формальностей, а также выразил несогласие с отчуждением доли без точного выполнения условий договора.
В Росатоме сочли, что процедурные вопросы можно урегулировать при личном присутствии Шишкарева или его представителя у нотариуса, что не мешает исполнению основных обязательств.
Росатом намерен завершить предусмотренный соглашением выкуп доли Шишкарева в соответствии с установленными правилами.
Росатом принял решение о выкупе доли Шишкарева в ГК "Дело".