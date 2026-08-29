Шишкарев не явился на завершение сделки по выкупу его доли в ГК "Дело"

Росатом сообщил о неявке Шишкарева на закрытие сделки по ГК "Дело" Шишкарев не явился на завершение сделки по выкупу его доли в ГК "Дело"

Москва29 авг Вести.Основатель группы компаний (ГК) "Дело" Сергей Шишкарев и его представители не явились на запланированное завершение сделки по продаже Росатому принадлежащей Шишкареву доли в размере 51% в ГК "Дело", сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росатома.

Подписание и нотариальное удостоверение документов были назначены на 28 августа.

Шишкарев заявил ранее, что не готов закрыть сделку в этот день из-за несоблюдения необходимых юридических формальностей, а также выразил несогласие с отчуждением доли без точного выполнения условий договора.

В Росатоме сочли, что процедурные вопросы можно урегулировать при личном присутствии Шишкарева или его представителя у нотариуса, что не мешает исполнению основных обязательств.

Росатом намерен завершить предусмотренный соглашением выкуп доли Шишкарева в соответствии с установленными правилами.

Росатом принял решение о выкупе доли Шишкарева в ГК "Дело".