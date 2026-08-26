Продажа Росатому доли Шишкарева в ГК "Дело" 28 августа не состоится Шишкарев опроверг информацию о продаже Росатому доли в ГК "Дело" 28 августа

Москва26 авг Вести.Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев через своего представителя не подтвердил РБК закрытие сделки по продаже российской государственной корпорации "Росатом" своей доли в компании 28 августа.

По его словам, сделка не состоится в озвученный срок, поскольку госкорпорация выполнила не все условия, предусмотренные корпоративным договором.

Я не согласен на отчуждение принадлежащей мне доли и возражаю против акцепта оферты 28 августа либо в любую иную дату без точного соблюдения условий договора. Считаю нужным сделать это заявление, поскольку публично обозначена дата, определенная без точного соблюдения всех условий передал представитель Шишкарева его слова

При этом основатель ГК "Дело" подчеркнул, что речь не идет об отказе от исполнения договора, а касается только полного соблюдения всех процедур.

Ранее пресс-служба Росатома сообщила, что процедура выкупа госкорпорацией 51% доли Шишкарева завершится 28 августа.