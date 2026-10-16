Москва16 окт Вести.Выкуп доли в ГК "Дело" бизнесмена Сергея Шишкарева Росатомом – непростая сделка. Все обязательства со стороны госкорпорации были исполнены. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он обратил внимание на то, что процесс выкупа оказался уникальным со стороны юридических и экономических вопросов.

Это важная веха. Для нас очень много специальных вопросов, логистических вопросов, профессиональных вопросов эта сделка решает. Но я бы хотел подчеркнуть, что для нас еще была и важна моральная составляющая этой сделки. То есть мы полностью выполнили свои обещания, свои обязательства перед частным акционером. Вот для нас важно понимать и продемонстрировать, в том числе и всей стране, международному сообществу, что Росатом слово держит, и все обязательства, хоть частная компания перед тобой, хоть государство, будут исполнены в полном объеме. Не выше и не ниже - в полном объеме сказал Лихачев

По его словам, Росатом давно превратился в логистическую компанию – есть свои порты, атомный ледокольный флот, активность на Северном морском пути.

И смотрите, как события последних месяцев подтвердили правильность нашего направления. Даже если по мановению волшебной палочки прекратятся все военные действия на Ближнем Востоке, в Ормузском проливе, Красном море... даже если вот они вдруг прекратились вообще в ноль. Все равно мир не останется таким, как он был раньше. Будут люди искать новые, безопасные, гарантированные маршруты для обеспечения как энергетических, так и других поставок добавил он

Ранее Лихачев выразил уверенность, что перевозки по СМП в 2026 году побьют исторические рекорды.