Москва7 окт Вести.Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев планирует проявить свои компетенции в сфере транспортно-логистического суверенитета. Об этом он заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

7 октября глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о завершении сделки по выкупу 51% группы компаний "Дело" у Сергея Шишкарева. Шишкарев добавил, что не собирается после продажи бизнес-актива покидать РФ.

Все секреты раскрывать не буду. Планы есть, конечно. Я планирую прежде всего служить стране, Родине. Это не пафос, это не конъюнктура сегодняшняя. Но все-таки я офицер-полковник запаса, я понимаю, что сегодня происходит вокруг. Поэтому хочу дальше проявить свои компетенции на том рынке и в той сфере, которую, наверное, я знаю как никто другой в нашей стране – это транспортно-логистический суверенитет, транспортный суверенитет, [буду] развивать и заниматься транспортными коридорами сказал он

Ранее основатель ГК "Дело" рассказал, как проходила сделка с Росатомом.