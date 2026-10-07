Шишкарев: уезжать из России не собираюсь, если только в командировку

Основатель ГК "Дело" Шишкарев заверил, что не собирается уезжать за рубеж Шишкарев: уезжать из России не собираюсь, если только в командировку

Москва7 окт Вести.Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев планирует ездить за границу только в деловых целях. Об этом он рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Отвечая на вопрос, планирует ли он уехать за границу, Шишкарев отметил, что только в командировки.

За рубеж я езжу только в командировки, как и сегодня, с председателем морской коллегии мы убываем в Китай для проведения переговоров. Да, собственно, давно там не был. Поэтому никуда уезжать я не планирую. Разве что вот развивать бизнесы с Китаем, Индией, Вьетнамом, Индонезией, Арабскими Эмиратами, Северной Африкой, Восточной Африкой. Нет, мне там по бизнесу только, что бывать. А так мне в России хорошо отдыхаться, правда, некогда заявил Шишкарев

Ранее он рассказал, как проходила сделка с Росатомом.