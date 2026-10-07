Москва7 октВести.Часть средств, полученных от сделки по продаже госкорпорации "Росатом" контрольного пакета в ГК "Дело", будет направлена на нужды национальной безопасности. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев.
Я благодарен за эту сумму, которая позволит мне развивать другие направления бизнеса. Конечно, с этого будут заплачены налоги. Я хочу поддержать и участников специальной военной операции, направить часть средств на, как я заявил, на нужды национальной безопасностисказал он
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что государственная корпорация завершила процедуру выкупа у Шишкарева его доли в группе компаний "Дело".