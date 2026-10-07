Москва7 окт Вести.Переговоры делегаций Сергея Шишкарева и Росатома шли через нотариуса и продолжались чуть больше трех часов. Об этом основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он добавил, что после окончания две делегации сфотографировались на память.

Мы встретились командами у нотариуса. Мое присутствие по сути не нужно было, потому что акцепт может происходить и без меня, но мы договорились с коллегами из Росатома, я сам предложил свое присутствие, поэтому шли по корпоративному договору, по договору о предоставлении оферт, и, в принципе, начав работу в 9 часов, без пяти [минут] в 12 закончили, поблагодарили друг друга и за этот день, сфотографировались на память и разъехались рассказал Шишкарев

Ранее сообщалось, что Росатом завершил процедуру выкупа у Сергея Шишкарева его доли в ГК "Дело". Был приобретен 51% доли Шишкарева. Сергей Шишкарев также добавил, что после продажи бизнес-проекта не будет покидать Россию, а хочет заняться развитием логистических проектов и транспортных коридоров.