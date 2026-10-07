Лихачев: Росатом выкупил у Шишкарева его долю в группе компаний "Дело"

Росатом завершил процедуру выкупа у Шишкарева его доли в ГК "Дело" Лихачев: Росатом выкупил у Шишкарева его долю в группе компаний "Дело"

Москва7 окт Вести.Государственная корпорация "Росатом" завершила процедуру выкупа у бизнесмена Сергея Шишкарева его доли в группе компаний "Дело". Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Росатом выкупил 51% доли Шишкарева в группе компаний. Теперь госкорпорация стала владельцем всех 100% акций "Дела".

Несколько минут назад разрешилась главная интрига года в логистической индустрии страны. Мы завершили процедуру по выкупу у Сергея Шишкарева его доли в группе компаний "Дело" сказал Лихачев, слова которого приводит Росатом

Алексей Лихачев отметил, что с этого момента госкорпорация начинает окончательную консолидацию всех логистических активов Росатома. Лихачев подчеркнул, что результатом соответствующих планов станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики. Глава Росатома обратился к сотрудникам группы "Дело". Он подчеркнул, что сохранение опыта и традиций сложившегося в группе компаний коллектива - безусловный приоритет для госкорпорации.

Мы не просто сохраним рабочие места. У вас появятся широкие возможности для роста внутри Росатома заверил глава Росатома

Шишкарев в свою очередь рассказал журналистам, что после сделки намерен связать свое будущее с российской логистикой и спортом.