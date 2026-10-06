Mash: дрон-шпион следит за российскими туристами в Батуми

В Батуми дрон подглядывает за российскими туристами Mash: дрон-шпион следит за российскими туристами в Батуми

Москва6 окт Вести.В грузинском городе Батуми неизвестный дрон через окна следит за российскими туристами в отеле Orbi, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на гостей отеля.

Постояльцы рассказали, что коптер подлетает к высотке в разное время, чаще всего вечером.

Он подлетает на несколько метров к окнам, зависает напротив квартир и записывает видео говорится в публикации

В ответ на жалобы туристов администрация Orbi заявила, что сделать с дроном ничего не может, поскольку он находится за пределами территории комплекса.