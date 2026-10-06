Москва6 октВести.В грузинском городе Батуми неизвестный дрон через окна следит за российскими туристами в отеле Orbi, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на гостей отеля.
Постояльцы рассказали, что коптер подлетает к высотке в разное время, чаще всего вечером.
Он подлетает на несколько метров к окнам, зависает напротив квартир и записывает видеоговорится в публикации
В ответ на жалобы туристов администрация Orbi заявила, что сделать с дроном ничего не может, поскольку он находится за пределами территории комплекса.