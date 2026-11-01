Москва1 ноя Вести.Борта иностранных делегаций подчиняются общим требованиям авиационной безопасности. Так прокомментировал крупнейшую атаку БПЛА на Москву во время проведения саммита Россия-Африка вице-премьер России Андрей Никитин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

В ночь с 29 по 30 октября украинские беспилотники вновь атаковали Москву. Эта попытка стала одной из крупнейших за два года. С вечера 29 октября и сегодняшнего утра в сторону московского региона летело 862 беспилотника противника.

Если есть требования безопасности, то, конечно, им подчиняются все, в том числе — борта иностранных делегаций. Слава богу, спасибо нашим военным, спасибо системе ПВО отметил Никитин

Ранее Никитин заявил, что атака сказалась на расписании полетов, однако столичные аэропорты сработали достойно.