Москва30 окт Вести.Атаки БПЛА в меньшей степени повлияли на прилет и вылет иностранных делегаций, прибывших на мероприятия в Москву. О ситуации высказался вице-премьер России Андрей Никитин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

С сегодняшнего дня режим "Ковер" [в аэропортах] с утра был снят. Поэтому на делегации это повлияло в меньшей степени. Но если есть требования безопасности, то, конечно, им подчиняются все, в том числе и борта иностранных делегаций подчеркнул Никитин

Вице-премьер выразил благодарность военным, обеспечивающим безопасность воздушного пространства.

Спасибо нашим военным, спасибо системе ПВО - к утру эти атаки [БПЛА] были отбиты, и сегодня аэропорты постепенно переходят в нормальное расписание аэропортов авиакомпаний заявил он

Ранее сообщалось, что недавняя попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за два года. С вечера 29 октября и сегодняшнего утра в сторону московского региона летело 862 беспилотника ВСУ.