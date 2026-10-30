Москва30 октВести.Атака украинских беспилотников на Москву с 29 на 30 октября, которая стала одной из крупнейших за два года, сказалась на расписании полетов, однако столичные аэропорту сработали достойно. Об этом заявил вице-премьер России Андрей Никитин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Это, конечно, серьезно сказалось на расписании. Но с учетом уже накопленного опыта, аэропорты сработали, я считаю, достойно. То есть пассажиры были обеспечены всеми необходимыми услугами и расписание постепенно приходит в порядоксказал Никитин
Также он отметил, что атаки БПЛА повлияли на иностранных делегатов в меньшей степени.
Ранее сообщалось, что попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за два года. С вечера 29 октября и сегодняшнего утра в сторону московского региона летело 862 беспилотника противника