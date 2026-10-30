Никитин: аэропорты Москвы сработали достойно на фоне массовых атак БПЛА Никитин об атаках на аэропорты Москвы: расписание постепенно приходит в порядок

Москва30 окт Вести.Атака украинских беспилотников на Москву с 29 на 30 октября, которая стала одной из крупнейших за два года, сказалась на расписании полетов, однако столичные аэропорту сработали достойно. Об этом заявил вице-премьер России Андрей Никитин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Это, конечно, серьезно сказалось на расписании. Но с учетом уже накопленного опыта, аэропорты сработали, я считаю, достойно. То есть пассажиры были обеспечены всеми необходимыми услугами и расписание постепенно приходит в порядок сказал Никитин

Также он отметил, что атаки БПЛА повлияли на иностранных делегатов в меньшей степени.

Ранее сообщалось, что попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за два года. С вечера 29 октября и сегодняшнего утра в сторону московского региона летело 862 беспилотника противника