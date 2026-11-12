В Белгородской области 12-летняя девочка погибла при ударе БПЛА по автомобилю

В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погибла 12-летняя девочка В Белгородской области 12-летняя девочка погибла при ударе БПЛА по автомобилю

Москва12 ноя Вести.В Белгородской области в районе поселка Комсомольский дрон ВСУ ударил по машине. Погибла 12-летняя девочка. У ее матери диагностировано осколочное ранение головы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

В районе поселка Комсомольский Белгородского округа беспилотник атаковал автомобиль. Случилось самое страшное - 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте написал Александр Шуваев

Губернатор выразил г соболезнования родным и близким погибшего ребенка, отметив, что подобрать слова для таких новостей трудно.

В настоящее время бригада скорой помощи везет женщину в областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Машина разбита.