Москва12 нояВести.В Белгородской области в районе поселка Комсомольский дрон ВСУ ударил по машине. Погибла 12-летняя девочка. У ее матери диагностировано осколочное ранение головы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.
В районе поселка Комсомольский Белгородского округа беспилотник атаковал автомобиль. Случилось самое страшное - 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на местенаписал Александр Шуваев
Губернатор выразил г соболезнования родным и близким погибшего ребенка, отметив, что подобрать слова для таких новостей трудно.
В настоящее время бригада скорой помощи везет женщину в областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Машина разбита.